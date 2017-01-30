Първата аудиосистема, която купувам през живота си. Свързах я с телевизор, говорът е напълно неразбираем – глух, удавен в кънтенето на басове. Пуснах радио – същото положение: кален и мътен тътен, нищо повече. Никоя от няколкото Preset EQ не променя нещата. При максимално намален бас и усилени високи звукът става по-тенекиен, но в никакъв случай по-добър.
Системата се рекламира като Hi-Res, колонките са трилентови… какъв, по дяволите, може да бъде проблемът?
На всичко отгоре звукът не може да се усилва или намалява през дистанционното на телевизора…