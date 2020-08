Xiaomi телевизори (инфо на първа страница)

Resolution: 3840×2160

Type matrix: IPS

Backlight: Direct LED,

Brightness: 330 cd/m2

Diagonal: 65"

Refresh rate: 60Hz

Audio Power/speaker: 2 × 10 W 6ohm

OS: Patch Wall (Android 9.0)

SoC: Amlogic

CPU: Cortex-A55 x 4, 64-bit

CPU clocked: 1

GPU: Mali-470 MP3, 3 cores

RAM: 2 GB, DDR4

Storage: 16 GB

Tuner: DVB-T/C/S

USB: 2.0 × 3

HDMI: 2.0 x 3(1 port with ARC support)

Ethernet RJ45: 1

Bluetooth: BT4.2

Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n,ac 2.4GHz/5GHz

AV Composite in: 1 (Video + L/R)

AV Component in: 1 (YPbPr + L/R)

Optical audio out S/PDF: 1

3.5mm Audio out: 1

Antena (RF): 1

Satelite in: 1

CI+: 1 v1.4

Video decoder: MPEG 1/2/4,VP8/VP9,H.264, etc.

Image decoder: PNG, Gif, JPG, etc.

Audio decoder: DOLBY Audio, DTS-HD, Virtyal Surround sound.

Функции

- HDR10/HDR10 +

- DLNA

- Voice command

Resolution: 3840×2160

Type matrix: IPS

Backlight: Direct LED,

Brightness: 250 cd/m2

Diagonal: 43, 55"

Refresh rate: 60Hz

Audio Power/speaker: 2 × 10 W 6ohm

OS: PatchWall 2.0 Ui, Android 9.0

SoC: Amlogic T950X

CPU: Cortex-A5З x 4, 64-bit

CPU clocked: 1.5GHz

GPU: Mali-450 MP3, 3 cores

RAM: 2 GB, DDR4

Storage: 8GB

Tuner: DVB-T/C

USB: 2.0 × 3

HDMI: 1.4 x 3(1 port with ARC support)

Ethernet RJ45: 1

Bluetooth: BT4.2

Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, 2.4GHz/5GHz

AV Composite in: 1 (Video + L/R)

-

Optical audio out S/PDF: 1

3.5 mm Audio out: 1

Antena (RF)

-

CI+: 1 v1.4

Video decoder: MPEG 1/2/4,VP8/VP9,H.264, etc.

Image decoder: PNG, Gif, JPG, etc.

Audio decoder: DOLBY Audio,DTS-HD, etc.

Функции

-

-

Resolution: З840x2160px,

Type matrix: IPS

Backlight:

Brightness:

Diagonal: 55, 65, 75 ″

Refresh rate: 60Hz,

Audio Power/speaker: 16W (2 * 8W)

OS: Android 9.0

SoC: Amlogic T972(12nm),

CPU: Cortex-A55 x 4, 64-bit

CPU clocked: 1.9GHz

GPU: Mali-G31

RAM: 3 GB

Storage: 32GB

Tuner:

USB: 2.0 x 2

HDMI: 2.0 x 3

Ethernet RJ45: 1

Bluetooth:

Wi-Fi: 802.11 ac 2.4GHz/5GHz

Composite in:

Coaxial out:

-

-

Antena (RF):

-

CI+: 1 v1.4

Video decoder:

Image decoder:

Audio decoder:

Функции:

- HDR10 +,

- PVR,

- Miracast,

- пoддpъжкa нa DLNA,

- упpaвлeниe нa глac / жecтoвe,

- мултимeдийнo диcтaнциoннo