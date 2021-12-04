Здравейте, имам въпрос относно режим Изсушаване/DRY на климатик General DC inverter model ASHG14LECA
- Температурата в стаята е 20 градуса. Пускам климатика в режим Изсушаване/DRY.
На колко градуса да наглася климатика от дистанционното управление при работа в режим Изсушаване
- на по-ниска температура от колкото е в помещението, т.е. 18 градуса
- точно колкото е в стаята, т.е. на 20 градуса или
- на температура, по-висока, отколкото е температурата в стаята - т.е. 24-25 градуса?
Предварително благодаря на всички отзовали се!