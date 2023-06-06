Резултати от 1 до 2 от общо 2

Климатици Mitsubishi Electric

    Климатици Mitsubishi Electric

    Mitsubishi Electric RZ серия, новия модел с R290.
    Извадка от Еurovent за сранение:

    MUZ-RZ25VU - 2.7 COP 3.7 при -7, 3.0 COP 3.3 при -10
    MUZ-LN25VG - 2.7 COP 3.5 при -7, 3.0 COP 3.0 при -10
    SRC25ZSX-W - 2.61 COP 3.15 при -7, 3.0 COP 2.69 при -10

    MUZ-RZ35VU - 3.2 COP 3.6 при -7, 3.6 COP 3.0 при -10
    MUZ-LN35VG - 3.2 COP 3.2 при -7, 3.6 COP 2.8 при -10
    SRC35ZSX-W - 2.95 COP 3.1 при -7, 3.4 COP 2.61 при -10

    MUZ-RZ25VUHZ - 2.9 COP 3.5 при -7, 3.2 COP 2.9 при -10
    MUZ-RW25VGHZ - 2.9 COP 3.4 при -7, 3.2 COP 2.8 при -10
    MUZ-LN25VGHZ - 2.9 COP 3.2 при -7, 3.2 COP 2.8 при -10
    MUZ-FT25VGHZ - 2.9 COP 3.0 при -7, 3.2 COP 2.5 при -10

    MUZ-RZ35VUHZ - 3.6 COP 3.4 при -7, 4.0 COP 2.9 при -10
    MUZ-RW35VGHZ - 3.6 COP 3.2 при -7, 4.0 COP 2.9 при -10
    MUZ-LN35VGHZ - 3.6 COP 3.1 при -7, 4.0 COP 2.75 при -10
    MUZ-FT35VGHZ - 3.8 COP 3.1 при -7, 4.0 COP 2.6 при -10
    AOEH12KHCBN - 3.18 COP 3.43 при -7, 3.6 COP 3.16 при -10

    MUZ-RZ50VUHZ - 5.4 COP 2.7 при -7, 6.0 COP 2.3 при -10
    MUZ-RW50VGHZ - 5.4 COP 2.7 при -7, 6.0 COP 2.4 при -10
    MUZ-LN50VGHZ - 5.4 COP 2.8 при -7, 6.0 COP 2.4 при -10
    MUZ-LN60VG - 5.4 COP 2.9 при -7, 6.0 COP 2.6 при -10
    MUZ-AP71VG - 6.0 COP 2.9 при -7, 6.7 COP 2.6 при -10
    SRC71ZR-W - 5.8 COP 2.75 при -7, 6.6 COP 2.2 при -10
    Отговор: Климатици Mitsubishi Electric

    RZ серията е заместник на коя от старите или си е нов модел? Относно R290, въпреки, че е с по-висока ефективност не е ли доста по-опасен от гледна точка пожаробезопасност?
