Philips телевизори 2026

    Philips телевизори 2026

    Philips TV Line-up 2026


    Philips 48OLED901 и 42OLED901 са сертифицирани на уебсайта на EPREL.
    Тъй като серия 9 в момента няма налични подобни размери на дисплея и няма информация за такава онлайн, това може да е нова серия за 2026 г.
    Можете да разпознаете телевизор Philips от 2026 г. по номера на модела, завършващ на „1“.
    За напомняне: xxx0 = 2025, xxx9 = 2024, xxx9 = 2024, xxx8 = 2023, xxx7 = 2022, xxx6 = 2021, xxx5 = 2020, xxx4 = 2019, xxx3 = 2018, xxx2 = 2017, xxx1 = 2016.

    Не бъркайте новите модели с модела от 2016 година - Philips OLED 901F !

    PHILIPS 48OLED901/12
    PHILIPS 42OLED901/12

    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2508380
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2508365


    Интересното е, че в последните години, Philips не предлагаше малки диагонали в 9-та серия. Защо промениха мнението си ? Малките диагонали 48 и 42" имат по-ниска яркост от по-големите си събратя.
    Единственото, което може да накара компанията да попълни 9-та серия с такива диагонали е, LG Display да са повишили яркостта им. Нов по-ефикасен излъчвател, нова структура на пикселите ?

    Завръщане на CES след едногодишна пауза:
    LG Display се насочва към световния пазар с OLED технология
    https://news.lgdisplay.com/en/2025/1...ed-technology/
