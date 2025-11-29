Philips телевизори 2026

Philips TV Line-up 2026
Philips 48OLED901 и 42OLED901 са сертифицирани на уебсайта на EPREL.
Тъй като серия 9 в момента няма налични подобни размери на дисплея и няма информация за такава онлайн, това може да е нова серия за 2026 г.
Можете да разпознаете телевизор Philips от 2026 г. по номера на модела, завършващ на „1“.
За напомняне: xxx0 = 2025, xxx9 = 2024, xxx9 = 2024, xxx8 = 2023, xxx7 = 2022, xxx6 = 2021, xxx5 = 2020, xxx4 = 2019, xxx3 = 2018, xxx2 = 2017, xxx1 = 2016.
Не бъркайте новите модели с модела от 2016 година - Philips OLED 901F !
PHILIPS 48OLED901/12
PHILIPS 42OLED901/12
https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2508380
https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2508365
Интересното е, че в последните години, Philips не предлагаше малки диагонали в 9-та серия. Защо промениха мнението си ? Малките диагонали 48 и 42" имат по-ниска яркост от по-големите си събратя.
Единственото, което може да накара компанията да попълни 9-та серия с такива диагонали е, LG Display да са повишили яркостта им. Нов по-ефикасен излъчвател, нова структура на пикселите ?
