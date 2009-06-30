Здравейте! След почти месец неползване се оказа, че телевизорът не може да се включи - не реагира на дистанционното. То работи, смених му за всеки случай и батериите, но телевизорът не се включва. Предполагам, че захранването е "заспало", както при компютрите и не се чува характерното цъкване, когато го изключа и включа в контакта. Търсих по упътванията из интернет, а и отзад на самия телевизор, но не откривам и бутон за включване и изключване. Буксата на захранващия кабел, която влиза в телевизора, може ли да се изважда, защото нямам достатъчно добър захват да пробвам да я тегля, което ме навежда на мисълта, че не може. Има ли някакъв начин да го "събудя"?