връзка с EON

поради закриването на нетуоркс преминах на ЕОН тв, връзката е с рутер , телевизора Сони 95 серия, на тв на практика има само един HDMi кабел за връзка с ресивъра. Като включа тв и излиза гол тапет и пише - устройството няма връзка / няма антена , няма кабел , няма карта - ясно/, после трябва да натисна Home, да излязат иконите , за да стартирам ЕОН приложението , върти, върти и понякога забива и се налага да рестартирам тв през контакта, следва логото , върти андроида и ми къса нервите. Мога ли да направя така , че тв при пускане да зарежда директно ЕОН ? И ако може как да го направя ?