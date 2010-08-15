Здравейте, наскоро купих 65C7K и съм в процес на опознаване възможностите на телевизора. Подлагам го на компресионен ад с 4к хдр клипчета от ютюб. Но забелязах че (най-вече) когато трябва да изобрази сцени на гори от високо (листа,сенки, леко движение) картината в тази област на панела почва да трепти. Поиграх си с настройките, но без особен резултат. В такива сцени дори се забелязва накъсване на плавноста на движение. Нещо пропускам ли и нормално ли е за този клас телевизор ? Благодаря предварително.