Тема за климатиците от марката.
Малко снимки на ALPIN ZERO. 9-ка и 12-ка само А+++ на отопление
Външното е с двуредов топлобменник, EEV компресора е KSN98D64UEZ3
Малко странно ми се видя с този хардуер, че 12-кта в каталога и по табелка е записан с максималната 4,5kW, малеше ми. От друга страна таблите за запазване на капацитета показват доста различна картинка. Китайска му работа .
От двете страни се махат капачетата и се слагат таблетките за ароматизация. Като работи климатика въздуха се засмуква минава през таблетките и се подава от климатика в помещението.