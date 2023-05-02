Отопление и охлаждане на нова къща 200м2 РЗП

Здравейте,
Закупил съм един парцел и ще ми строят къща, 200м2 РЗП, в Драгалевци. Както знаете, българинът се страхува да не настине и да не се мине.
С Ваша помощ, преди години си сложих газов котел на Бош 2500 и съм супер доволен в апартамента, но сега трябва да мисля за къщата. Строителят ще положи тръби за подово навсякъде, но аз искам да реша как ще се отоплявам и охлаждам.
Къщата представлява един голям хол, около 60м2 и сервизни помещения на първи етаж. Втори етаж - 3 спални и сервизни помещения.
Много добра изолация ще има и много добра дограма, алуминиева с прекъснат термомост и троен стъклопакет.
Желаната температура зимата в хола е 25, а в спалните 22 . Това е задължително условие да ми дадат бюджет
Вариантите за които мисля са:
1. Отопление газов котел - какъв?
Бойлер какъв
Охлаждане климатици
2. Отопление: ТП въздух вода - каква?
Бойлер какъв
Охлаждане: конвектори от термопомпата
3. Отопление: ТП въздух вода
Бойлер какъв
Охлаждане климатици
Притеснението за подовото ми е дали ще успява да отоплява в спалните, защото там сигурно над 30-40% са мебели. Трябва ли да сложа конвектори в спалните заради това?
Предпочитам да имам и климатици, за да може да ги използвам ако ТП / Газта не се справят или се повредят.
Наистина ценя Вашето мнение и бих искал да го чуя. Изчел съм всички теми по въпроса, но не успях да си отговоря на въпросите.
Бюджета не е неограничен, но не искам да се мина . Интересува ме цена/комфорт/качество и ще купувам котли/ТП, а няма да си ги правя сам.
Отделно ако може да ме посъветвате има ли нужда/смисъл да слагам фотоволтаици или соларни панели.
Извинявам се за дългия пост и се надявам да ми помогнете с избора.