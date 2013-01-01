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2 контакта в 1 гнездо?

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  1. geraldo
    geraldo е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Jun 2010
    Мнения
    20
    Днес11:29 #1

    2 контакта в 1 гнездо?

    Здравейте колеги, някъде бях чел,че има културен начин да се сложат 2 контакта в 1 гнездо (тоест да не дупчи 2-ра дупка). Има ли такова нещо или грешно съм разбрал?
    Идеята е следната в момента от един контакт съм пуснал разклонител, в който има включени компютър,монитор,някакво устройство за интернета и рутер. Сега ми трябва към същия контакт да включа вероятно отново разклонител с 2 монитора,телефон и още 1-2 устройства, които все още не знам какви точно са, но предполагам,че са подобни на рутери. Изобщо може ли това да стане в една стая и един контакт? Възможно е двете "линии" да НЕ работят едновременно ако трябва, но е хубаво, ако ми се наложи в някакъв момент да ползвам и двете.Благодаря!
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  3. Pipoko
    Pipoko е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Aug 2014
    Живее в
    Бургас
    Мнения
    76
    Днес12:10 #2

    Отговор: 2 контакта в 1 гнездо?

    Отиди в специализиран магазин за електроматериали, избор има. Има вариант да вземеш двоен контакт или троен контакт за вграждане. Монтира се в една конзолна кутия(дупка). Все пак, като включваш консуматори се съобразявай с мощността на предпазителя за съответният токов кръг и дали имаш и други контакти с консуматори закачени на този предпазител.
    двоен контакт за вграждане
    троен контакт в една конзола
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