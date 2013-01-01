Здравейте колеги, някъде бях чел,че има културен начин да се сложат 2 контакта в 1 гнездо (тоест да не дупчи 2-ра дупка). Има ли такова нещо или грешно съм разбрал?
Идеята е следната в момента от един контакт съм пуснал разклонител, в който има включени компютър,монитор,някакво устройство за интернета и рутер. Сега ми трябва към същия контакт да включа вероятно отново разклонител с 2 монитора,телефон и още 1-2 устройства, които все още не знам какви точно са, но предполагам,че са подобни на рутери. Изобщо може ли това да стане в една стая и един контакт? Възможно е двете "линии" да НЕ работят едновременно ако трябва, но е хубаво, ако ми се наложи в някакъв момент да ползвам и двете.Благодаря!