Проблем с отоплението на един от два еднакви климатика Fuji Electric RSG12KMCE

Здравейте,
наблюдавам странно поведение при единия от двата ми климатика и бих искал съвет.
От около 3 месеца имам два климатика Fuji Electric RSG12KMCE, с които отоплявам две отделни стаи в къща.
Стаите са постоянно затворени, с вътрешна изолация на външните стени и тавана, добра дограма, височина около 2.20 м, и не се проветряват.
Данни за стаите:
Стая 1 – 20 кв.м
Зададена температура: 26°C
Реална температура: не надвишава 23°C, дори след цяла нощ
Климатикът работи непрекъснато, без да изключва
Стая 2 – 22 кв.м
Зададена температура: 23°C
Температурата се достига без проблем
В стаята е топло и комфортно, климатикът работи нормално
И двата климатика:
Работят на втора степен
Не се изключват никога
Интересното е, че вчера при външна температура –15° (без мъгла), проблемната стая успя да достигне зададената температура и беше доста топло. Това обаче се е случвало само 3 пъти откакто имам климатиците.
Въпроси:
Възможно ли е единият климатик да не работи с пълния си капацитет?
Има ли значение разположението на вътрешното или външното тяло?
Възможен ли е проблем със сензор, монтаж или фабрична настройка?
Нормално ли е такова различие при два напълно еднакви климатика?
Ще съм благодарен за всякакви мнения и съвети.
Благодаря предварително!