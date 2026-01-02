Резултати от 1 до 2 от общо 2

Проблем с отоплението на един от два еднакви климатика Fuji Electric RSG12KMCE

  belia955
    belia955 е офлайн
    Novice
    Тук е от
    Jan 2026
    Мнения
    1
    02-01-26, 09:00

    Проблем с отоплението на един от два еднакви климатика Fuji Electric RSG12KMCE

    Здравейте,
    наблюдавам странно поведение при единия от двата ми климатика и бих искал съвет.

    От около 3 месеца имам два климатика Fuji Electric RSG12KMCE, с които отоплявам две отделни стаи в къща.
    Стаите са постоянно затворени, с вътрешна изолация на външните стени и тавана, добра дограма, височина около 2.20 м, и не се проветряват.

    Данни за стаите:

    Стая 1 – 20 кв.м

    Зададена температура: 26°C

    Реална температура: не надвишава 23°C, дори след цяла нощ

    Климатикът работи непрекъснато, без да изключва

    Стая 2 – 22 кв.м

    Зададена температура: 23°C

    Температурата се достига без проблем

    В стаята е топло и комфортно, климатикът работи нормално

    И двата климатика:

    Работят на втора степен

    Не се изключват никога

    Интересното е, че вчера при външна температура –15° (без мъгла), проблемната стая успя да достигне зададената температура и беше доста топло. Това обаче се е случвало само 3 пъти откакто имам климатиците.

    Въпроси:

    Възможно ли е единият климатик да не работи с пълния си капацитет?

    Има ли значение разположението на вътрешното или външното тяло?

    Възможен ли е проблем със сензор, монтаж или фабрична настройка?

    Нормално ли е такова различие при два напълно еднакви климатика?


    Ще съм благодарен за всякакви мнения и съвети.
    Благодаря предварително!
  Alexi
    Alexi е на линия
    Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,517
    Днес09:15

    Отговор: Проблем с отоплението на един от два еднакви климатика Fuji Electric RSG12KMCE

    отговора на всички въпроси е ДА
