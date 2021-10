Привет,Имаме 65SK9500PLA и вероятно след някой updage, или след нещо друго, wirelessът започна да работи много бавно. Ако пусна Amazon/Youtube, или нещо подобно, всичко насича и е супер бавно.Навсякъде из Интернет чета следното - "I found the answer to my problem. The Screen Share feature of the LG Smart TV is interfering with the wifi signal, causing it to go from 200Mbps to less than 2 Mbps. After turning it off, the problem has gone away. "Лошото е, че прерових всичко в настройките не разбирам как се спира тая гад. Някой имал ли е подобни проблеми и знае ли как се оправя това?С последната версия е. Мисля Version 05.40.09И ако може още един още по-тъп въпрос. Как разбирам тоя телевизор дали има 5GHz