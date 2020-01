Samsung телевизори 2020

Samsung LCD TV 2019 Line-up

Type 8K Quantum Dots Quantum Dots UltraHD Quantum Dots Lifestyle Ultra HD LCD - UltraHD

Series ______________________ Q950R ____________________ Q90 ____________________ Q85 ____________________ Q80 ____________________ Q70 ____________________ Q60 ____________________ The Frame ____________________ The Serif ____________________ RU80 ____________________ RU73 ____________________ RU71 ____________________

Models QE-98Q950R

QE-85Q950R

QE-82Q950R

QE-75Q950R

QE-65Q950R

QE-55Q950R QE-82Q90R

QE-75Q90R

QE-65Q90R

QE-55Q90R QE-75Q85R

QE-65Q85R

QE-55Q85R QE-65Q80R

QE-55Q80R QE-82Q70R

QE-75Q70R

QE-65Q70R

QE-55Q70R

QE-49Q70R QE-82Q60R

QE-75Q60R

QE-65Q60R

QE-55Q60R

QE-49Q60R

QE-43Q60R QE-65LS03R

QE-55LS03R

QE-49LS03R

QE-43LS03R QE-55LS01R

QE-49LS01R

QE-43LS01R

QE-32LS01R UE-82RU8000

UE-75RU8000

UE-65RU8000

UE-55RU8000

UE-49RU8000 UE-65RU7300

UE-55RU7300

UE-49RU7300 UE-82RU7100

UE-75RU7100

UE-65RU7100

UE-55RU7100

UE-49RU7100

UE-43RU7100

Design Solid Q Q - Solid - - Stylish Q New Edge - - New Edge Curved -

Frame Color

Stand Type (Color) BlackSleek

Simple (Black) Carbon Silver

Bending Plate - - Slate Black

Simple Stand Charcoal Black - - Titan GrayFlat Foot Simple - -

Display

Manifacturer - Samsung Display Samsung Display Samsung Display Samsung Display Samsung Display Samsung Display - - - -

Composition / Type a-Si TFT LCD, MVA + Quantum Dots a-Si TFT LCD, MVA

Dot Resolution 7680 x 4320, (QUHD) 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160

Antiglare Filter Ultra Black Elite Ultra Black No No No No No

Ultra Viewing Angle New LCD panel structure that improves viewing angles. No No No No No No No

Backlight Local Dimming FALD (16x)

82" - (19z34) 646 zones

75" - (18x32) 540 zones

65" - (16x30) 480 zones FALD (16x)

82" - (19x34) 646 zones

75" - (18x32) 540 zones

65" - (16x30) 480 zones

55" - (12x26) 312 zones FALD (8x)

75" - (14x24) 336 zones

65" - (12x20) 240 zones

55" - (10x16) 160 zones FALD (8x)

65" - (12x20) 240 zones

55" - (10x16) 160 zones FALD (4x)

82" - (14x18) 252 zones

75" - (12x16) 192 zones

65" - (10x12) 120 zones

55" - (8x10) 80 zones

49" - (6x8) 48 zones Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED

Luminance (cd/m²) 75"↑- 1000 - 400065" - 700 - 3000 Maximum - 2000 Maximum - 1500 Maximum - 1500 Maximum - 1000 - - - - - -

Contrast 6300:1 - - - - - - - - - -

Color Bit 10-bit 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC -

Color Gamut 93% - DCI P367% - Rec. 2020 - - - - - - - - - -

Frame Rate All - 120/100 Hz 55" and ↑ - 120/100 Hz,

49" - 60/50 Hz 55" and ↑ - 120/100 Hz,

43" and 49" - 60/50 Hz 55" and ↑ - 120/100 Hz,

43" and 49" - 60/50 Hz 55" - ?

32, 43, 49" - 60/50Hz 55" and ↑ - 120/100 Hz,

49" - 60/50 Hz All - 60/50Hz,

CPU & GPU

Marketing Name - - - - - - - - - - -

CPU - - - - - - - - - - -

CPU Cores 4 4 4 4 4 4 - - - - -

CPU Bit - - - - - - - - - - -

ROM - - - - - - - - - - -

RAM - - - - - - - - - - -

OS & Smart

Tizen OS Version 5.0

App Access,

Full Web Browser YesYes No ?No ?

Airplay 2 Yes

iTunes App Yes

Bixby 2.0,

Google Assistant,

Alexa Support, YesYesYes YesYesYes NoYesYes NoYesYes -

Screen Miroring Yes

Picture

Interpolation (FRC),

Auto Motion Plus, up to 8K 120fps up to 4K 120fps - - - - - - - - -

HDR HDR 10, HDR10+, HLG

-- - - - - - - - - - - -

-- - - - - - - - - - - -

Audio

Audio Power Output 3x26 W + 2x10 W (RMS) 4 x 10W + Sub 2 x 10W - - 2 x 10W + Sub 20W 20W - - 2 x 10W - -

Speaker configuration (3.2ch)Tweeter x 3

Woofer x 2 4.2 chTweeter x 2

? x 2

Wooger x 2 - - 2.1 ch

Tweter x 2

Woofer x 1 2.0 ch

Full Range x 2 - - 2.0 chFull Range x 2 - -

Speaker Type - - - - - - - - - - -

ARC Output Format Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus - - - - - - - - - -

Digital audio out(Optical) format Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Digital(AAC / PCM / AC3) - - - - - - - - - -

AI Sound Analyzes the type of content and tries to enhance it in various ways. There are also built-in microphones that analyze surroundings. - - - - No No

Dolby Audio Support Dolby Digital Plus - - - Dolby Digital Plus

Gaming

AMD FreeSync,

Variable Refresh Rate, 1080p@ 48-120Hz, 3840p@ 48-60Hz,

(maximum bandwidth of 120 fps at 2.5K resolution)2019 Q9 will have “higher-bandwidth” HDMI ports but it did not elaborate other than saying that it will be capable of receiving 4K120 (at 4:2:0 chroma) & 8K60 No No

Input Lag 15.4 ms No No

Auto Low Latency Mode (ALLM) YesALLM automatically switches to game mode. - - - - - No No

Game Mode Yes (Auto Game Mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Game Enhancer) No No No No

Медия плейър

Източници: Ethernet мрежа (кабелна) • Wi-Fi мрежа (безжична) • USB порт

Файлови системи: Телевизорът поддържа файловите системи FAT, exFAT и NTFS

USB входящи сигнали: Входен сигнал - Размер картина

USB (720p) 16:9 стандартно, По избор, 4:3

USB (1080i/p @ 60 Hz) 16:9 стандартно, По избор, 4:3

USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz) 16:9 стандартно, По избор

USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)

USB (4096 x 2160p @ 24/30/60 Hz) 16:9 стандартно, По избор

*USB (7680 x 4320p @ 24/30/60 Hz) 16:9 стандартно, По избор

Видео:

• Файлови разширения: 3GP ASF AVI FLV M2TS MKV MOV MP4 MPEG MPG MTS RMVB SVI TP TRP TS VOB VRO WEBM WMV

Формати / Контейнери: 3GP • ASF • AVI • FLV • MKV • MOV • MP4 • PS • RMVB • SVAF • TS • VOB • VRO • WEBM

Видео кодеци : H.263 SORRENSON • H.264 BP / MP / HP • HEVC (H.265) • MICROSOFT MPEG-4 V1 / V2 / V3 • JPEG MOTION • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 SP / ASP • MVC • RV8 / 9/10 (RV30 / 40) • VP6 • VP8 • VP9 • WMV7 • WMV8 • WMV9 (VC-1) H.263 • H.264 (BP / MP / HP) • HEVC / H.265 • ДВИЖЕНИЕ JPEG • MPEG-4 • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 (SP / ASP) • MVC • RV8 / 9/10 • VP6 • VP8 • VP9 • WMV (V7 / V8) • WMV9 (VC1)

• Аудио кодеци: AAC • AC-4 • ADPCM (IMA / MS) • DOLBY DIGITAL • DOLBY DIGITAL PLUS • G.711 (A-LAW / U-LAW) • HE-AAC • LPCM • MPEG (MP3) • MPEG-H • OPUS • REAL AUDIO 6 • VORBIS • WMA AAC • AC-4 • ADPCM • DOLBY DIGITAL • DOLBY DIGITAL PLUS • G.711 • HE-AAC • LPCM • MPEG • MPEG-H • OPUS • REALAUDIO 6 • VORBIS • WMA

Друга информация: 3840 x 2160 резолюция в Motion JPEG и VP9 (Профил 0 и 2)

Аудио:

• Файлови разширения: AAC • AIF • AIFF • APE • FLAC • M4A • MID • MIDI • MP3 • MPA • OGG • WAV • WMA

• Формати / Контейнери AIFF • ALAC • APE • FLAC • MIDI • MPEG • MPEG4 • OGG • WAV • WMA

• Кодеци: AAC • AIFF • ALAC • APE • FLAC • MIDI • MP3 • VORBIS • WAV • WMA

Друга информация: WMA1 и WMA без загуби не се поддържат WMA без загуби не се поддържа

FLAC и OGG до 2

USB MIDI канали само

Снимки:

• Файлови разширения: BMP • JPEG • JPG • DFO • PNG

• Формати: BMP • JPEG • DFO • PNG

• Друга информация: Файлово разширение - Формат - Разделителна способност

*.jpg*.jpeg - JPEG - 15360 x 8640

*.png - PNG - 4096 x 4096

*.bmp - BMP - 4096 x 4096

*.mpo - MPO - 15360 x 8640 Частично поддържан формат MPO (без 3D)

JPEG и MPO до 15360 x 8640

PNG и BMP до 4096 x 4096

Субтитри:

Настройки: Настройките са за размер, синхронизация, кодировка, кант/сянка и цвят на канта/сянката



• Файлове: ASS • SMI • SRT • SSA • SUB • TTXT • TXT • XML ASS • AVI • MKV • MP4 • SMI • SRT • SSA • SUB • TTXT • TXT • XML

• Външни формати: Име - Формат

MPEG-4 Timed text - .ttxt,

SAMI - .smi,

SubRip - .srt

SubViewer - .sub

Micro DVD - .sub или .txt,

SubStation Alpha - .ssa,

Advanced SubStation Alpha - .ass,

SMPTE-TT Text - .xml

• Вътрешни формати: Име - Контейнер

Xsub - AVI,

SubStation Alpha - MKV,

Advanced SubStation Alpha - MKV,

SubRip - MKV,

VobSub - MKV,

MPEG-4 Timed text - MP4,

TTML при гладко поточно предаване - MP4,

SMPTE-TT TEXT - MP4,

SMPTE-TT PNG - MP4,

Други ограничения: ● Телевизорът поддържа само USB устройства от тип MSC (Mass Storage Class). MSC е обозначение за класза устройства за съхранение. Типовете MSC устройства включват външни твърди дискове, четци на флашкарти и цифрови фотоапарати. (USB концентратори не се поддържат.) Тези видове устройства трябвада се свързват директно към USB порта на телевизора. Възможно е телевизорът да не разпознае USBустройството или да не прочете файловете от него, ако устройството е свързано чрез USB удължителенкабел. Не изключвайте USB устройството, докато прехвърля файлове.

● При свързването на външен твърд диск, използвайте порта USB (HDD). Препоръчваме да използватевъншен твърд диск със собствено захранване.

● Определени видове цифрови камери и аудио устройства може да не са съвместими с този телевизор.

● Ако има няколко USB устройства, свързани към телевизора, той може да не разпознае всичкиустройства. USB устройства, които използват силен входящ ток, трябва да се свързват към USB порта [5 V, 1 A].

● Телевизорът поддържа файловите системи FAT, exFAT и NTFS.

● След сортиране на файлове в режим "Вид на папка" може да показва до 1 000 файла на папка. Ако USBустройството съдържа повече от 8 000 файла и папки, някои файлове и папки може да не са достъпни.

● Някои файлове, в зависимост от това как са кодирани, може да не се възпроизвеждат на телевизора.

● Някои файлове не се поддържат от всички модели.

● Съдържание с UHD Video Pack не се поддържа на UHD телевизори Samsung от 2017 г. или по-късни модели.

● Кодеците DivX и DTS не се поддържат от модели телевизори Samsung, пуснати на пазара през 2018 г ● Кодеците могат да не функционират правилно, ако има проблем със съдържанието.

● Ако има грешка в съдържанието или контейнера, видео съдържанието няма да се изпълни или няма да се изпълни правилно.

● Звукът или видеото може да не работят, ако имат стандартни побитови скорости/скорости на кадритенад съвместимите с телевизора.

● Ако таблицата на индекса е грешна, функцията Търсене (Прескачане) не се поддържа.

● В противен случай, когато изпълнявате видеоклип през мрежова връзка, той може да не се изпълнигладко поради скорости на предаване на данните.

● Някои USB устройства/цифрови камери може да не са съвместими с телевизора.

● Кодекът HEVC е наличен само в контейнерите MKV, MP4, TS.

● MVC кодекът се поддържа частично. Видео декодери

● H.264 UHD се поддържа до ниво 5.1 и H.264 FHD се поддържа до ниво 4.1. (Телевизорът не поддържа FMO,ASO, RS)

● HEVC UHD се поддържа до ниво 5.1 и HEVC FHD се поддържа до ниво 4.1.

● HEVC 8K се поддържа за до ниво 6.1. " Тази спецификация е налична само за модели от серията Q900R.

● VC1 AP L4 не се поддържа.

● GMC 2 или нагоре се поддържа. Аудио декодери

● WMA се поддържа до 10 Pro 5.1 канала, профил M2.

● Не се поддържат WMA1, WMA без загуби / глас

● QCELP и AMR NB / WB не се поддържат.

● Vorbis се поддържа за до 5.1 канала.

● Dolby Digital Plus се поддържа за до 5.1 канала.

● Поддържаните скорости на семплиране са 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 и 48 KHz и се различаватспоред кодека.

Other Features

USB - HDD Rec Some HDDs may not be available -

Smart Hub Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) -

Apps Platform Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser -

ConnectShare Yes -

Ambient Mode Yes - - - - -

TV to Mobile - MirroringMobile to TV - Mirroring YesYes - -

Connectivity

One Connect 75-98-inch models come bundled with a significantly larger box. Yes Yes No No No Yes No No No No

Remote Control TM1950C - - - TM1950A - -

HDMI Ports 4 x Ver. 2.0b Използвайте кабели с дължина до 3 м, за да получите най-доброто качество на гледане UHD.

Не разкачайте и свързвайте HDMI кабели при включени устройства! За тази цел, първо изключете устройствата от захранването, изчакайте 15-ина секунди и тогава разкачете кабелите.

● Много компютърни графични адаптери нямат HDMI порт, а вместо това имат DVI порт. Ако компютърът не поддържа HDMI видео изход, свържете компютъра с HDMI-DVI кабел. - 4 - - - 3 x 2.0

Anynet+™ (HDMI-CEC) Automatic Input Switching,

Power on link,

Power off link,

Speaker control, Link control only with the TV’s remote control,

Unselected device auto off (for available equipment only),

Automatic lip-sync function,

Energy saving mode (with Quick Start mode),

Audio Return Channel (ARC) is a function that enables digital sound signals to be sent via an HDMI cable back from the TV to a connected audio device. Устройствата, поддържащи Anynet+ (HDMI-CEC), могат да се свързват към телевизора чрез HDMI кабел. Имайте предвид, че някои HDMI кабели може да не поддържат Anynet+ (HDMI-CEC).

" Можете да конфигурирате универсалното дистанционно управление на телевизора, така че да управлява кабелни приставки, Blu-ray плейъри и системи за домашно кино от други доставчици, които не поддържат HDMI-CEC. За

повече информация вж. "Управляване на външни устройства с Дистанционно Samsung Smart – използване на универсалното дистанционно управление".

" Anynet+ не може да се използва за управление на външни устройства, които не поддържат HDMI-CEC.

" Дистанционното управление на телевизора може да не работи при определени условия. В такъв случай, все пак настройте устройството като поддържащо Anynet+ (HDMI-CEC) устройство.

Anynet+ (HDMI-CEC) работи само с външни устройства, които поддържат HDMI-CEC, и само когато тези устройства са или в режим на готовност, или включени.

" Anynet+ (HDMI-CEC) може да управлява до 12 съвместими външни устройства (до 3 от един вид), с изключение на системите за домашно кино. Anynet+ (HDMI-CEC) може да управлява само една система за домашно кино.

" За да слушате 5.1-канален звук от външно устройство, свържете устройството към телевизора чрез HDMI кабел и свържете 5.1-каналната система за домашно кино директно към изходния конектор за цифрово аудио на външното устройство.

" Ако външно устройство е настроено едновременно за Anynet+ и за универсално дистанционно управление, то може да се управлява само с универсалното дистанционно управление. -

HDMI - PC формати Когато свържете телевизора към компютър, настройте разделителната способност на видео картата на една от стандартните разделителни способности, посочени по-долу. Телевизорът ще се настрои на избраната от вас разделителна способност. Отбележете, че оптималната и препоръчителна разделителна способност е 3840 x 2160 при 60 Hz. Избирането на разделителна способност, която не е включена долу, може да доведе до празен екран или включване само на индикатора за захранване.

Направете справка в ръководството за потребителя на графичната карта за съвместими разделителни способности.

Максималната разделителна способност е 3840 x 2160 при 60 Hz, с HDMI UHD Color зададено на Вкл. VESA DMT

640 x 480 - 60/72/75 Hz

800 x 600 - 60/72/75 Hz

1024 x 768 - 60/72/75 Hz

1152 x 864 - 75 Hz

1280 x 720 - 60 Hz

1280 x 800 - 60 Hz

1280 x 1024 - 60/75 Hz

1366 x 768 - 60 Hz

1440 x 900 - 60 Hz

1600 x 900 - 60 Hz

1680 x 1050 - 60 Hz

1920 x 1080 - 60 Hz

VESA CVT

2560 x 1440 - 120 Hz

CTA-861

3840 x 2160 - 30/60 Hz

1920 x 1080 100/120 Hz



HDMI Input Video Signal

Поддържани разделителни способности за видео сигнали CTA-861

720 (1440) x 576i - 50 Hz

720 (1440) x 480i - 60 Hz

720 x 480 - 50/60 Hz

1280 x 720 - 50/60 Hz

1920 x 1080- 24/25/30/50/60/100/120 Hz

3840 x 2160 - 24/25/30/50/60 Hz

4096 x 2160 - 24/25/30/50/60 Hz

VESA Coordinated Video Timings

2560 x 1440/120 Hz

InstaPort S (HDMI Quick Switch) Yes No No

USB

(HID Support) 3 (Type A)

HIDP (Human Interface Device Profile) - Mouse / Keyboard Connectivity

Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Ако устройството ви не бъде открито, преместете клавиатурата близо до телевизора и изберете Обнови. Телевизорът отново сканира за достъпни устройства.

Ако свързвате мишка, тя е налична само в приложението Internet. 3 3 2 2 2 (Type A)(usually connects keyboard, mouse or joystick)

Ethernet 1 RJ-45 За свързването използвайте кабел CAT 7 (*тип STP). * Shielded Twist Pair

Телевизорът няма да се свърже с интернет, ако скоростта на мрежата ви е под 10 Mbps.

W-Fi, Wi-Fi Direct 802.11 ac, Yes Настройки - Общи - Мрежа - Отвори - Мрежови настройки - Безжичен

Проверете настройките за SSID (име) и парола на безжичния рутер, преди да опитате свързване. Името на мрежата (SSID) и кодът за защита се намират на екрана за конфигурации на безжичния рутер. Вж. ръководството за безжичния рутер за повече информация.

Ако не е намерен безжичен рутер, изберете Добавяне мрежа в края на списъка и въведете името на мрежата (SSID). Ако безжичният рутер има бутон WPS или PBC, изберете Използване на WPS в края на списъка, след което натиснете бутона WPS или PBC на рутера за около 2 минути. Телевизорът ще се свърже автоматично.

Digital Audio Out 1 -

Ex-Link (RS-232C) 1 -

BluetoothHeadset Support HIDP profileBluetooth enabled (headphones, speakers) - -

RF Terestrial 1

RF Satelite 1 - -