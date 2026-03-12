Sharp телевизори / 2026 - избор, обсъждане, проблеми и решения

  hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,129
    https://www.instagram.com/p/DOTe8uwD9CS/
    https://www.facebook.com/SharpEurope...7172841413444/

    Sharp JQ8000 (55, 65, 75, 85")с квантови точки и Mini LED, честота на опресняване от 144 Hz, затъмняване с до 750 зони, Google TV като платформа и 2.1 звук от Harman Kardon. Тези смарт телевизори обаче няма да бъдат пуснати на пазара до септември 2026 г.

    Sharp JT8000 Aquos Mini, които ще се предлагат с размери на екрана от 55 до 75 инча и, в зависимост от размера, предлагат до 400 зони на затъмняване и пикова яркост от 1000 нита. Тези смарт телевизори ще бъдат пуснати на пазара през юни/юли 2026 г.

    Марката ще пусне и вече наличните модели JP7000 Aquos Mini LED. Те разполагат с до 250 зони на затъмняване и пикова яркост от 800 нита. Тези модели са оборудвани и с високоговорители Harman Kardon.

    Sharp също така твърди, че новите му смарт телевизори поддържат Dolby Atmos. Те ще се конкурират предимно с Hisense и TCL в средния клас на пазара.
    В допълнение към HLG и HDR10, новите телевизори предлагат и Dolby Vision IQ.
    Интересното е, че подобно на Panasonic, Sharp не се ангажира с една единствена операционна система. Вместо това, в зависимост от модела, се използват опции като Google TV, Roku TV или TiVo.

    https://www.sharpconsumer.com/electronics/tv/

    За сега, оставям старата таблица и когато ми остане време, ще започна корекции и попълване със новите модели.

    -- Google TV UHD
    Mini LED    		 Google TV UHD
    Direct LED    		 Google TV HD/Full HD
    -    		 Smart TV UHD
    TiVo OS    		 Smart TV HD/Full HD
    TiVo OS    		 Roky TV UHD Roky TV HD/Full HD Non Smart TV HD/Full HD
    Serie JQ8000 JT8000 JP7000 J-6000 J-5000 J-4000 J-3000 J-3000 J-2000 J-5000 J-4000 J-5000 J-3000 J-2000 J-2000 J-4000 JD2000 JA1000
    Models 85JQ8xxxE
    75JQ8xxxE
    65JQ8xxxE
    55JQ8xxxE
    		 75JT8xxxE
    65JT8xxxE
    55JT8xxxE    		 75JP7265E
    75JP7465E
    75JP7665E
    75JP7765E
    65JP7265E
    65JP7465E
    65JP7665E
    65JP7765E
    55JP7265E
    55JP7465E
    55JP7665E
    55JP7765E
    50JP7265E
    50JP7465E
    50JP7665E
    50JP7765E    		 - - - - - - -- - -- - - - - - -
    Resolution 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 1920x1080
    1366x768    		 1920x1080
    1366x768    		 1920x1080
    1366x768    		 3840x2160 3840x2160 3840x2160 1920x1080
    1366X768    		 1366x768 1920x1080
    1366x768    		 1920x1080
    		 1920x1080
    1366x768
    OS Google TV -- Google TV -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    + -- -- Google Assistant
    Google Cast    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Size 55, 65, 75, 85 55, 65, 75 50, 55, 65, 75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Backlight MiniLED
    up to 750 zones    		 MiniLED
    up to 400 zones    		 MiniLED
    up to 250 zones    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Brightnes 1200 nits 1000 nits 800 nits -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Backlight Scanning -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Frequency 144 Hz 144 Hz 60Hz -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Color gamut QDEF QDEF QDEF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    VRR -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    AMD FreeSync -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    HDR support HLG
    HDR10
    Dolby Vision IQ    		 HLG
    HDR10
    Dolby Vision IQ    		 HLG
    HDR10
    Dolby Vision    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Speaker power -- 2x W
    1x W    		 2x 12W -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Sound Settings -- -- Sound Equaliser -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Audio decoder -- -- Dolby Digital
    Dolby Digital Plus
    Dolby AC-4    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Sound Technology Harman-Kardon Harman-Kardon
    2.1    		 Harman-Kardon
    2.0    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Audio enhancement solution -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    3D sound processing Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Antenna Input 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Satellite Input 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    HDMI Connectors 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.0b -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    USB -- -- 2x 2.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    3.5mm Headphone jack -- -- Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    RJ 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?
    Wi-Fi -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Remote Control -- -- IR+BT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Remote Control Design -- -- AN4512E-2UM-001 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Bluetooth -- -- Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Mini Composite
    CVBS + Audio input    		 -- -- Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Digital Optical Audio Output 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Днес в 22:03.
  Rumb@ta
    Rumb@ta е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,830
    Сериозно ли JP7 е с 60Hz панели за цялата гама размери? И USB само 2.0....
  hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,129
    Rumb@ta
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2540265
    https://www.sharpconsumer.com/tv/75jp7765e/
