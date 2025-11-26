TCL през март 2025 година представи своите нови лайфстайл телевизори под името TCL NXTVISION A300W и TCL NXTVISION A300 Pro. Първоначално наричани NXTFRAME, тези телевизори получиха ново име, вероятно за да се избегне объркване със серията The Frame на Samsung.
TCL се изправя срещу Samsung с нов Nxtvision телевизор, който е оборудван с miniLED. Този път с истинско зоново затъмняване, за разлика от The Frame Pro на Samsung, който използва miniLED с edge-lit.
TCL A400 Pro (Nxtvision Pro) от 2026 г
Телевизорът поддържа също 144Hz (и 288Hz при половин резолюция), HDMI 2.1, VRR, ALLM и WiFi 6. Поддържа Dolby Atmos и DTS:X и разполага с високоговорители Onkyo. В момента не е ясно дали TCL прекратява аудио партньорството си с B&O, които са съвместно проектирали системата от високоговорители в настоящия модел Nxtvision Pro.
TCL A400 Pro ще се предлага в размери 55, 65, 75, 85 и 98 инча, първоначално в Китай и вероятно в Америка и Европа догодина.
