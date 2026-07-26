Здравейте колеги,
Имам адски дразнеш проблем с TCL C735. Телевизора работи чудесно, до момента в който не му се извади захранващият кабел от мрежата или не стане токов удар. След рестарт на телевизора губи всякакъв интернет, било то по lan или wi-fi. След нулиране на настройките, интернета отново тръгва. Ако го оставя дори 10 дни без нулиране, няма да тръгне интернета. В настройките навсякъде пише, че е свързан, установена е връзка, но такъв реално няма.
Отворен съм на всякакви предложения и препоръки.
От TCL сервиза ме отсвириха преди година, а може и повече вече да е.
ПС: извинявам се, ако има такава или подобна тема, но не успях да се справя с търсачката