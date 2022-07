55UF850V-ZB проблем с паметта!

Здравейте!

Телевизорът ми има явен проблем с паметта(паметите).

Извършил съм изчиствания на кеш, бисквитки, обновяване на софтуера, връщане на начални настройки чрез менюто, деинсталиране на всички програми след това, изключвания на захранването от контакта за цял ден.

Последно инсталирах последните версии на You

T

ube (от 15.06.2022г) и

NETFLIX

, единствените които ползвам.

Проблемът заради който взех да правя горните действия и мисля се появи след ъпдейта на ОС си остава – You

T

ube много често замръзва и се появява съобщение „This App Will Now Restart To Free Up More Memory” .

Като започнах да проучвам проблема, установих аномалии за които Ви моля да ми помогнете да ги разясня.

https://www.displayspecifications.com/bg/model/d3e617f

По спецификации паметта на телевизора е:

Оперативна памет: 2.5 ГБ

Вградена памет: 4 ГБ











В Меню за Host Diagnostics (натиснете бутона Settings на дистанционното управление, въведете Разширени настройки, отидете в раздела Канали и натиснете стрелката надясно на дистанционното управление и след това натиснете пет пъти цифрата "1" на дистанционното управление)

показанията са следните:

FLASH

: 3866620

KB

-> т.е около 3.8

GB

почти 4

DRAM

: 0

KB ->

невероятно но факт

NVRAM

: 32

KB











При проверка на

вътрешното хранилище (

Настройка -> Разширени -> Общи -> Всичко за телевизора -> Информация за телевизора -> Налична вътрешна памет) тук показанието е:

0,67/0,79GB -> тези мерки не знам с кое да ги свържа











Съфорумецът bobkatagaz е показвал за неговия телевизор(

UF

850..) точно същата стойност 0,67/0,79GB , но след това са му сменили платката заради друг проблем, а го няма да го питам след това какви са показанията.

Странното за мен е това -

DRAM

: 0

KB

!!!

На снимки из Нет-а виждам стойности изглеждащи нормално, а не 0.

Друго което забелязах е, че дори да изключа за часове захранването от контакта, то след включване, приложенията които съм ползвал последно и са във фонов режим (не съм ги затворил от „х”-чето), все още са си заредени. Сякаш не успявам да изчистя и да се зареди отново WebOS.

Как да се разбере софтуерен или хардуерен проблем има и как може да се поправи?