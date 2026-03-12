Sharp телевизори / 2026 - избор, опсъждане, проблеми и решения

Sharp JQ8000 (55, 65, 75, 85")с квантови точки и Mini LED, честота на опресняване от 144 Hz, затъмняване с до 750 зони, Google TV като платформа и 2.1 звук от Harman Kardon. Тези смарт телевизори обаче няма да бъдат пуснати на пазара до септември 2026 г.
Sharp JT800 Aquos Mini, които ще се предлагат с размери на екрана от 55 до 75 инча и, в зависимост от размера, предлагат до 400 зони на затъмняване и пикова яркост от 1000 нита. Тези смарт телевизори ще бъдат пуснати на пазара през юни/юли 2026 г. Марката ще пусне и вече наличните модели JP7000 Aquos Mini LED. Те разполагат с до 250 зони на затъмняване и пикова яркост от 800 нита. Тези модели са оборудвани и с високоговорители Harman Kardon.
Sharp също така твърди, че новите му смарт телевизори поддържат Dolby Atmos. Те ще се конкурират предимно с Hisense и TCL в средния клас на пазара.
В допълнение към HLG и HDR10, новите телевизори предлагат и Dolby Vision IQ. Интересното е, че подобно на Panasonic, Sharp не се ангажира с една единствена операционна система. Вместо това, в зависимост от модела, се използват опции като Google TV, Roku TV или TiVo.
За сега, оставям старата таблица и когато ми остане време, ще започна корекции и попълване със новите модели.
-- Google TV UHD Smart TV UHD
TiVo OS
Google TV UHD Roky TV UHD Google TV HD/Full HD Smart TV HD/Full HD
TiVo OS
Roky TV HD/Full HD Non Smart TV HD/Full HD Serie JP7 JR7 JM5 JK4 JM5 JP6 JP5 JL4 J4 JF3 JF3 JF2 JF2 JE3 JE2 HE2 JD2 JA1 Models 75JP7265E
75JP7465E
75JP7665E
75JP7765E
65JP7265E
65JP7465E
65JP7665E
65JP7765E
55JP7265E
55JP7465E
55JP7665E
55JP7765E
50JP7265E
50JP7465E
50JP7665E
50JP7765E
-- - - - - - - - - - - - - - - - - Resolution 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 1920x1080 1920x1080
1366x768
1920x1080
1366x768
1366x768 1920x1080
1366x768
1920x1080
1366X768
1366x768 1920x1080
1366x768
1920x1080
1366x768
OS Google TV -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- + Google Assistant
Google Cast
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Size 50, 55, 65, 75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Backlight MiniLED -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Backlight Scanning -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Frequency 60Hz -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Color gamut QDEF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- VRR -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AMD FreeSync -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- HDR support HDR10, HLG
Dolby Vision
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Speaker power 2x 12W -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Sound Settings Sound Equaliser -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Audio decoder Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby AC-4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Sound Technology Harman-Kardon -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Audio enhancement solution -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3D sound processing Dolby Atmos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Antenna Input 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Satellite Input 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HDMI Connectors 4x HDMI 2.0b -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- USB 2x 2.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.5mm Headphone jack Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- RJ 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? Wi-Fi 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Remote Control IR+BT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Remote Control Design AN4512E-2UM-001 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Bluetooth Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Mini Composite
CVBS + Audio input
Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Digital Optical Audio Output 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1