Sharp телевизори / 2026 - избор, опсъждане, проблеми и решения

  hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,128
    Днес14:58 #1

    Sharp телевизори / 2026 - избор, опсъждане, проблеми и решения

    https://www.instagram.com/p/DOTe8uwD9CS/
    https://www.facebook.com/SharpEurope...7172841413444/

    Sharp JQ8000 (55, 65, 75, 85")с квантови точки и Mini LED, честота на опресняване от 144 Hz, затъмняване с до 750 зони, Google TV като платформа и 2.1 звук от Harman Kardon. Тези смарт телевизори обаче няма да бъдат пуснати на пазара до септември 2026 г.

    Sharp JT800 Aquos Mini, които ще се предлагат с размери на екрана от 55 до 75 инча и, в зависимост от размера, предлагат до 400 зони на затъмняване и пикова яркост от 1000 нита. Тези смарт телевизори ще бъдат пуснати на пазара през юни/юли 2026 г. Марката ще пусне и вече наличните модели JP7000 Aquos Mini LED. Те разполагат с до 250 зони на затъмняване и пикова яркост от 800 нита. Тези модели са оборудвани и с високоговорители Harman Kardon.

    Sharp също така твърди, че новите му смарт телевизори поддържат Dolby Atmos. Те ще се конкурират предимно с Hisense и TCL в средния клас на пазара.
    В допълнение към HLG и HDR10, новите телевизори предлагат и Dolby Vision IQ. Интересното е, че подобно на Panasonic, Sharp не се ангажира с една единствена операционна система. Вместо това, в зависимост от модела, се използват опции като Google TV, Roku TV или TiVo.

    За сега, оставям старата таблица и когато ми остане време, ще започна корекции и попълване със новите модели.

    -- Google TV UHD Smart TV UHD
    TiVo OS    		 Google TV UHD Roky TV UHD Google TV HD/Full HD Smart TV HD/Full HD
    TiVo OS    		 Roky TV HD/Full HD Non Smart TV HD/Full HD
    Serie JP7 JR7 JM5 JK4 JM5 JP6 JP5 JL4 J4 JF3 JF3 JF2 JF2 JE3 JE2 HE2 JD2 JA1
    Models 75JP7265E
    75JP7465E
    75JP7665E
    75JP7765E
    65JP7265E
    65JP7465E
    65JP7665E
    65JP7765E
    55JP7265E
    55JP7465E
    55JP7665E
    55JP7765E
    50JP7265E
    50JP7465E
    50JP7665E
    50JP7765E    		 -- - - - - - - - - - - - - - - - -
    Resolution 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 1920x1080 1920x1080
    1366x768    		 1920x1080
    1366x768    		 1366x768 1920x1080
    1366x768    		 1920x1080
    1366X768    		 1366x768 1920x1080
    1366x768    		 1920x1080
    1366x768
    OS Google TV -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    + Google Assistant
    Google Cast    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Size 50, 55, 65, 75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Backlight MiniLED -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Backlight Scanning -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Frequency 60Hz -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Color gamut QDEF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    VRR -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    AMD FreeSync -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    HDR support HDR10, HLG
    Dolby Vision    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Speaker power 2x 12W -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Sound Settings Sound Equaliser -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Audio decoder Dolby Digital
    Dolby Digital Plus
    Dolby AC-4    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Sound Technology Harman-Kardon -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Audio enhancement solution -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    3D sound processing Dolby Atmos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Antenna Input 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Satellite Input 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    HDMI Connectors 4x HDMI 2.0b -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    USB 2x 2.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    3.5mm Headphone jack Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    RJ 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?
    Wi-Fi 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Remote Control IR+BT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Remote Control Design AN4512E-2UM-001 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Bluetooth Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Mini Composite
    CVBS + Audio input    		 Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Digital Optical Audio Output 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Днес в 15:12.
